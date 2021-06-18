В Одессу зашли корабли НАТО: нидерландский ракетный фрегат (HNLMS Evertsen (F 805)) и британский ракетный эсминец (HMS Defender (D 36)).

Об этом сообщает «Думская».

Утром в пятницу, 18 июня, британский эсминец встал у морского вокзала, предварительно встретившись с лоцманским катером. Ближе к полудню у другого причала пришвартовался нидерландский фрегат.

Подводили к причалам военные корабли буксиры портового флота Одессы «Патриот» и Булат».

Ранее сообщалось, что 14 июня, в Черное море прошли корабли Североатлантического альянса: нидерландский ракетный фрегат и ракетный эсминец Великобритании.