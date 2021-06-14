В понедельник, 14 июня, в Черное море прошли корабли Североатлантического альянса: нидерландский ракетный фрегат и ракетный эсминец Великобритании.
Об этом пишет мониторинговая группа BlackSeaNews.
Военные корабли перешли через пролив Босфор приблизительно в 11:30.
Напомним, Великобритания откомандирует в черноморские воды два военных корабля на подмогу Украине.
В понедельник, 14 июня, в Черное море прошли корабли Североатлантического альянса: нидерландский ракетный фрегат и ракетный эсминец Великобритании.
Об этом пишет мониторинговая группа BlackSeaNews.
Военные корабли перешли через пролив Босфор приблизительно в 11:30.
Напомним, Великобритания откомандирует в черноморские воды два военных корабля на подмогу Украине.