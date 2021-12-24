Мэр Житомира Сергей Сухомлин пожаловался, что горожане принялись уничтожать праздничные декорации в новогоднем городке.

Об этом сообщает местное издание Житомир.info.

По словам городского головы, через 3 дня житомиряне испортили две фотозоны на Михайловской и разбили новогодние украшения на главной елке.

— Я видел фотозону, которую выставили на Михайловской. Здесь я хочу обратиться еще к житомирянам, потому что вечером она была совсем другой. Там было большое количество декоративных подарков, но есть камеры видеонаблюдения, группа подростков просто украла большую часть. На следующую ночь некоторые лица просто палками пытались сбить шарики на елке: где-то десять сбили, до световых не дотянулись. Прошлой ночью (в ночь с 21 на 22 декабря, — прим.) украли елку, — рассказал Сергей Сухомлин.

Напомним, 19 декабря в Мариуполе и Лебедине от сильного ветра рухнули главные елки, украшенные к новогодним праздникам.