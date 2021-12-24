Московская прокуратура отменила вызов корреспондента УНИАН Романа Цымбалюка, которого обвинили в экстремизме, когда он работал в России. Для перестраховки журналист уехал в Украину.

О дальнейшем развитии дела написал адвокат Цымбалюка Николай Полозов.

По словам юриста, московские обвинители могли оставить журналиста в покое до конца новогодних праздников.

— На сегодняшний день помощником прокурора ЦАО г. Москвы был назначен вызов Романа для дачи объяснений. Как следует из вызова, опубликованного некоторыми СМИ, Роману необходимо было явиться к 10:00 в кабинет №43 Прокуратуры ЦАО г. Москвы. Но, как говорится, «тот неловкий момент». Оказалось, что помощник прокурора не явилась на назначенное ею мероприятие. Кабинет №43 на четвёртом этаже прокуратуры оказался закрыт. Ни одного из трёх помощников прокурора не оказалось на месте. Объяснение сложившейся ситуации неожиданно пришло из соседнего кабинета. Молодой человек, видимо тоже помощник прокурора, поинтересовался, случайно не по вызову ли Романа Цимбалюка я явился, а когда получил утвердительный ответ радостно обьявил, что на самом деле вызов был отозван и попросил оставить свои контакты, — пересказал новый поворот в деле Николай Полозов.

Адвокат пока не знает как трактовать отстрочку.

— Очевидно, что пока «полная неясность», как в том анекдоте. В любом случае, мяч сейчас на стороне государственных органов РФ, посмотрим, какие действия они будут предпринимать. Не исключено, что прокуратура решила не нагружать себя лишней работой перед новогодним корпоративом и активность продолжится уже в следующем году. Но это не точно, — подытожил защитник Романа Цымбалюка.

Напомним, российский Следственный комитет обвинил в экстремизме специального корреспондента информационного агентства УНИАН в Москве, журналиста Романа Цымбалюка.