Деятели американской культуры и политики написали письмо президенту Джозефу Байдену с предложением наказать санкциями 15 человек, которые занимались пытками в концлагере боевиков «Изоляция».

Об этом пишет «Цензор.НЕТ».

Свои подписи под обращение оставили видные политики и писатели США, К примеру, исполнительный директор PEN America Сюзанна Носсель, директор программ для Европы и Евразии Freedom House Марк Берендт, заместитель директора Атлантического совета Евразийского центра Мелинда Харинг, Директор проекта стратегического судебного разбирательства Atlantic Council Гиссу Ниа, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, бывший посол США в НАТО и специальный представитель по Украине Курт Волкер, бывший посол США в Украина Мари Йованович и т.д.

— Призываем немедленно ввести целенаправленные санкции в соответствии с Глобальным законом о правах человека Магнитского против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в районах восточной Украины, контролируемых Россией, — просят Байдена подписанты.

В письме отмечается, что лица, против которых просят применить санкции, являются гарантированными преступники, которые неоднократно пользовались своими возможностями для нарушения прав человека.

— 15 преступников, против которых мы просим ввести санкции, перечислены на основе проверенных исследований и усилий международно признанных правозащитных организаций, Украинской медиа-инициативы по правам человека (UMIHR) и Украинского Хельсинского союза по правам человека (УГСПЛ). Эти злоумышленники работают в пресловутой «Изоляции» в Донецке, на востоке Украины. Заложников в этом незаконном месте заключения... регулярно пытают и подвергают психологическому и физическому унижению, — сказано в обращении.

Напомним, бывший работник пыточной так называемой «ДНР» «Изоляция» Евгений Бражников прячется во Франции.