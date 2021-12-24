Доктор Юлия Кузьменко, обвиняемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, сдала проверку на «детекторе лжи». Полиграф показал почти 100% вероятности невиновности.

Итоги прохождения проверки опубликовали на страницу в поддержку врача.

Результаты полиграфа присовокупили к материалам стороны защиты на судебном процессе.

— 99,9% — невиновна. В Шевченковском суде при рассмотрении дела Шеремета адвокат Тарас Беспалый предоставил результаты прохождения Кузьменко Юлией экспертизы на полиграфе, подтвердившей ее невиновность на 99,9%. Какие еще доказательства невиновности нужны прокурору, — сказано в сообщении.

12 декабря 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.

При этом, 21 мая стало известно, что подозреваемым по делу убийства Павла Шеремета — Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и Андрею Антоненко — изменили подозрения, из которых исчезли упоминания об «ультранационалистических идеях» и «величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц .

Кроме того, 10 августа 2020 года под Офисом генерального прокурора прошла акция в поддержку Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

18 августа подозреваемому по этому делу Андрею Антоненко вручили обвинительный акт.

27 августа с подозреваемой Юлии Кузьменко сняли электронный браслет.

Украинское следствие в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета просит другие страны проверить версию о белорусском следе. В частности, запросы разослали четырем странам.