Депутаты грузинского парламента и представители политических партий обратились к украинским властям с призывом отказаться от политических преследований пятого президента Петра Порошенко.

Соответствующее письмо обнародовал Гиорги Вашадзе — депутат парламента Грузии, глава политической партии «Стратегия Акмашенебели», пишет «5 канал».

«Мы, депутаты парламента Грузии и представители политических партий, внимательно наблюдаем за развитием политической ситуации в Украине и присоединяемся к обеспокоенности наших западных партнеров и членов Европейского Парламента относительно недавнего решения Офиса Генерального прокурора выдвинуть подозрение бывшему президенту Украины Петру Порошенко в терроризме», — говорится в письме.

Отмечается, что Украина и Грузия не только стратегические партнеры, но и союзники, которые сталкиваются с общими угрозами и вызовами со стороны России.

«Украина и Грузия являются не только стратегическими партнерами, но и союзниками, которые сталкиваются с общими угрозами и вызовами со стороны России. В этой ухудшенной среде безопасности наши страны должны быть едиными и ни в коем случае не допускать внутренней нестабильности и любого политически мотивированного преследования внутри страны. Сейчас мы видим очень тревожную ситуацию в Украине, когда бывшему президенту Порошенко выдвинули подозрение по обвинению в государственной измене и финансированию терроризма. Мы считаем, что преследование политического оппонента, все еще широко поддерживаемого как внутри страны, так и на международном уровне, не пойдет на пользу международному имиджу Украины, в то время как Запад сейчас упорно работает, чтобы помочь Украине защитить ее территориальную целостность и суверенитет», — отметили грузинские деятели.

Обращение подписали Гиорги Вашадзе, депутат парламента Грузии, глава политической партии «Стратегия Акмашенебели», Хатуна Самнидзе, депутат Парламента Грузии, глава Республиканской партии, Тамар Кекенадзе, глава политической партии «Свободные демократы», Паата Манджгаладзе, депутат парламента Грузии, генеральный секретарь «Стратегия Акмашенебели», Теона Акубардиа, депутат парламента Грузии, политическая партия «Стратегия Акмашенебели», Тариэль Накаидзе, независимый депутат парламента Грузии, Серго Чихладзе, руководитель аппарата политической группы «Группа реформ» парламента Грузии.

Ранее сообщалось, что и.о обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко поставил свою подпись под ходатайством о взятии под стражу пятого президента Украины Петра Порошенко с альтернативой выхода под залог в миллиард гривен.