Мэр Киева и лидер партии «Удар» Виталий Кличко считает, что преследование экс-президента Петра Порошенко оказывает негативное влияние на имидж Украины.
Его заявление опубликовали на сайте политсилы.
— Те действия, которые происходят сегодня по пятому Президенту Украины, вредят государству. Поскольку такие серьезные вызовы и внутри страны, и у ее границ, подобные действия негативно влияют и на ситуацию в государстве, и на имидж Украины. Настоящий враг — известен, и грозит дальнейшей агрессией. А страна давно в осаде бедности, коррупции, высоких тарифов, коронавируса и экономического кризиса. Сегодня, как никогда, необходимы единство украинского общества, совместные усилия всех патриотических сил. Чтобы сохранить страну, ее независимость и европейское будущее. Нам нужно бороться не друг против друга, а за Украину! — заявил Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что и.о обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко поставил свою подпись под ходатайством о взятии под стражу пятого президента Украины Петра Порошенко с альтернативой выхода под залог в миллиард гривен.
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Мэр Киева и лидер партии «Удар» Виталий Кличко считает, что преследование экс-президента Петра Порошенко оказывает негативное влияние на имидж Украины.
Его заявление опубликовали на сайте политсилы.
— Те действия, которые происходят сегодня по пятому Президенту Украины, вредят государству. Поскольку такие серьезные вызовы и внутри страны, и у ее границ, подобные действия негативно влияют и на ситуацию в государстве, и на имидж Украины. Настоящий враг — известен, и грозит дальнейшей агрессией. А страна давно в осаде бедности, коррупции, высоких тарифов, коронавируса и экономического кризиса. Сегодня, как никогда, необходимы единство украинского общества, совместные усилия всех патриотических сил. Чтобы сохранить страну, ее независимость и европейское будущее. Нам нужно бороться не друг против друга, а за Украину! — заявил Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что и.о обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко поставил свою подпись под ходатайством о взятии под стражу пятого президента Украины Петра Порошенко с альтернативой выхода под залог в миллиард гривен.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак