Мэр Киева и лидер партии «Удар» Виталий Кличко считает, что преследование экс-президента Петра Порошенко оказывает негативное влияние на имидж Украины.

Его заявление опубликовали на сайте политсилы.

— Те действия, которые происходят сегодня по пятому Президенту Украины, вредят государству. Поскольку такие серьезные вызовы и внутри страны, и у ее границ, подобные действия негативно влияют и на ситуацию в государстве, и на имидж Украины. Настоящий враг — известен, и грозит дальнейшей агрессией. А страна давно в осаде бедности, коррупции, высоких тарифов, коронавируса и экономического кризиса. Сегодня, как никогда, необходимы единство украинского общества, совместные усилия всех патриотических сил. Чтобы сохранить страну, ее независимость и европейское будущее. Нам нужно бороться не друг против друга, а за Украину! — заявил Виталий Кличко.