Президент Владимир Зеленский провел разговор с сопредседателями украинских кокусов и группой сенаторов и конгрессменов США.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

— Провели важный и продуктивный разговор с сопредседателями украинских кокусов и большой группой сенаторов и конгрессменов США в канун Рождества. Ценим мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины. Это особенно важно для сохранения мира и безопасности в регионе! — отметил Владимир Зеленский.

Как сообщает сайт Президента, во время разговора обсуждалась ситуация на востоке Украины и границах. Было отмечено, что он остается сложной, отвод российских сил не наблюдается. Президент проинформировал американских законодателей о шагах, предпринимаемых с целью достижения мира в рамках существующих переговорных форматов – Нормандского, Трехсторонней контактной группы и Минского процесса.

Была отмечена важность привлечения Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования.

— Сейчас как никогда имеют значение не слова, а решительные действия. Моя цель – остановить кровопролитие на востоке Украины. Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе, — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно поднималась тема усиления санкционного давления на РФ и украинско-американского взаимодействия в сфере безопасности.

Отмечена важная роль Конгресса в расширении поддержки оборонного сектора нашего государства.

Подчеркивалось, что важна поддержка Соединенными Штатами евроатлантических устремлений Украины и получение понимания перспектив вступления в Альянс.

— Никаких договоренностей об Украине без Украины. Ни одна третья страна не может иметь права голоса по вопросу интеграции Украины в НАТО, — отметил Владимир Зеленский.

Во время встречи отдельно обсудили проблематику газопровода «Северный поток – 2». Были отмечены риски этого геополитического проекта, являющегося энергетическим оружием против нашего государства и всего Европейского континента.

В ходе разговора американские законодатели выразили единогласную поддержку инициативы «Крымская платформа» и отметили неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Зеленский проинформировал сенаторов и конгрессменов о продвижении в земельной, банковской и судебной реформах, борьбе с олигархической системой.

Президент пригласил американских законодателей посетить Украину в следующем году.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут провести разговор, только когда будет уверенность, что будет предмет для переговоров.