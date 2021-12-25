Последние события в Украине отдаляют украинское общество от достижений Революции Достоинства и возвращают их во времена Виктора Януковича.

Такое мнение озвучила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко, пишут на сайте политсилы.

Таким образом политик прокомментировала решение ОГПУ и Печерского суда против пятого президента Украины Петра Порошенко.

— Банковая создает пропагандистские медиа, уничтожает демократию и формирует авторитарный режим по путинским лекалам. Наша политическая команда расценивает последние действия Банковой и полностью подконтрольных ей силовых структур, как политические репрессии против оппозиции и ее лидера, выборочное правосудие, запугивание и давление. Делается это в период новогодних и рождественских праздников, когда парламент и наши международные партнеры на каникулах, чтобы нивелировать возможный резонанс репрессивных решений, — говорит Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что, по словам адвокатов Петра Порошенко, решения о принудительной доставке и аресте пятого президента принимались тайно, в Печерском суде, в закрытом заседании и без приглашения адвокатов.

— Учитывая особый статус нардепа, о любых следственных действиях в отношении него прокуратура должна была своевременно проинформировать Председателя ВР. «Европейская Солидарность» направила обращение Руслану Стефанчуку с требованием предоставить полную информацию, получал ли он такие решения. Зеленский хочет подарок под елочку — арест Порошенко, чтобы говорить об этом в новогоднем ролике, — добавила сопредседатель фракции.

По ее мнению, Украина может оказаться в международной изоляции.

— Все это происходит в условиях аномального скопления на границах русских оккупационных войск и угроз безопасности. Это просто безумие, — резюмировала Ирина Геращенко.

Напомним, экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк считает, что попытка ареста пятого президента Петра Порошенко обернется негативными последствиями для действующей власти.