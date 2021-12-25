Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Владимир Зеленский сказал, что Олег Синегубов на Полтавщине «смог наладить эффективную работу в облгосадминистрации и добиться немалых результатов в регионе, в том числе закончить и запустить объекты-долгострои, успешно пройти все волны пандемии коронавируса и обеспечить один из лучших показателей вакцинации в стране».
Первого заместителя Синегубова Дмитрия Лунина назначили исполняющим обязанности Полтавской ОГА.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ватикане религиоведа, бывшего главу департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша.
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Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Владимир Зеленский сказал, что Олег Синегубов на Полтавщине «смог наладить эффективную работу в облгосадминистрации и добиться немалых результатов в регионе, в том числе закончить и запустить объекты-долгострои, успешно пройти все волны пандемии коронавируса и обеспечить один из лучших показателей вакцинации в стране».
Первого заместителя Синегубова Дмитрия Лунина назначили исполняющим обязанности Полтавской ОГА.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ватикане религиоведа, бывшего главу департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак