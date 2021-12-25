Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Владимир Зеленский сказал, что Олег Синегубов на Полтавщине «смог наладить эффективную работу в облгосадминистрации и добиться немалых результатов в регионе, в том числе закончить и запустить объекты-долгострои, успешно пройти все волны пандемии коронавируса и обеспечить один из лучших показателей вакцинации в стране».

Первого заместителя Синегубова Дмитрия Лунина назначили исполняющим обязанности Полтавской ОГА.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ватикане религиоведа, бывшего главу департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша.