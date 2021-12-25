Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung в Варшаве взяло интервью у пятого президента Украины, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко.

Издание акцентирует внимание на том, что время, когда были объявлены обвинения в адрес Петра Порошенко, неслучайно, ведь давно было известно, что он будет в Варшаве по приглашению польского Сената, пишет «5 канал».

«Зеленский, видимо, мечтает, что политик останется за границей или сядет за решетку в Украине на много лет. Прокуратура находится под контролем президента Владимира Зеленского», — пишет издание.

Neue Zürcher Zeitung отмечает, что власти в Украине начали репрессии против лидера крупнейшей оппозиционной партии в то время, когда главная задача — выступить общим фронтом против российской эскалации.

«Порошенко объясняет, почему дело о государственной измене было начато в то время, когда Киев находится под огромным давлением из-за концентрации российских войск на восточной границе: ведь Зеленский не воспринимает эту угрозу достаточно серьезно», — уверяет издание.

Пятый президент Украины отмечает, что теперь все силы должны вместе противостоять России.

«Конкретно это означает, что я не буду первым атаковать. Цель Зеленского — атаковать сильнейшую оппозиционную партию», — объясняет Петр Порошенко.

Так, рейтинг одобрения деятельности сегодняшнего президента резко упал по сравнению с его избранием 2,5 года назад. Петр Порошенко объясняет это тем, что Зеленский не справился с коронакризисом, высокой инфляцией и энергетическим кризисом.