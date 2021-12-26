Строительство первого в Украине автобана планируют начать в конце следующего года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

— Есть первая дорога, которую мы рассматриваем как платную. Это дорога «Краковец — Львов — Броды — Ровно». Эта дорога будет платной. Но она имеет бесплатную альтернативу — трассу от Львова до пункта пропуска «Краковец», — сообщил министр.

Относительно автобана завершают подготовку технико-экономического обоснования.

— Я надеюсь, мы его через 2-3 месяца утвердим. После этого будем готовиться к концессионному конкурсу. Во втором полугодии 2022 года планируем провести концессионный конкурс и в идеале, пожалуй, в конце года начать первые работы, — добавил он.

Ранее премьер Денис Шмыгаль пообещал, что первый в Украине автобан от Краковца до Бродов и Ровного начнут строить в 2022 году, однако прилизительной даты не назвал.