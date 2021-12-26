Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что возможное избрание для пятого президента Украины Петра Порошенко меры пресечения в виде ареста входит в сферу интересов президента России Владимира Путина, а реализацией такого сценария занимаются в Офисе президента Украины.

Об этом Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

— Четыре аксиомы для друзей и врагов: арест Порошенко и неизбежное обострение противостояния в Украине нужны именно Путину; этот план и реализует российская кротоферма в Офисе президента Зеленского; Порошенко в СИЗО получит самую высокую политическую трибуну и выйдет победителем; Зеленский прокладывает себе судьбу (беглого экс-президента Украины, — прим.) Януковича, — заявил Юрий Луценко.

Как сообщалось, и.о обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство о взятии под стражу пятого президента Украины Петра Порошенко с альтернативой выхода под залог в миллиард гривен.