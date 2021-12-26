Концессия «Николаевского международного аэропорта» в ближайшей перспективе — несправедливый шаг по отношению к Николаеву, из бюджета которого выделялись миллионы гривен для его развития и нормального функционирования.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ» сказал секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько.

Он отметил, что о концессии аэропорта можно будет говорить после того, как он реализует две главные цели: наладит нормальную работу и станет независимым от бюджетов области и города.

— У нас вышло так, что 13 декабря был отчет главы Николаевской облгосадминистрации и заместителей. На нем была озвучена информация, что аэропорт сможет привлечь дополнительные 200 миллионов гривен из государственного бюджета. Для этого необходимо было профинансировать проекты. Именно для того, чтобы можно было их заказать, была предоставлена субвенция. Конечно, было бы не очень справедливо получить сейчас средства от города, а потом отдать в концессию. Думаю, что главная цель — это, чтобы аэропорт работал, а, во-вторых, чтобы он больше не тянул денег с городского или областного бюджета. Если эти два вопроса будут решены наилучшим образом, тогда — пусть (запуск концессии аэропорта, — прим.), — сказал Дмитрий Фалько.

Напомним, 14 декабря, депутаты Николаевского городского совета поддержали выделение из бюджета города 14,5 миллионов гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Губернатор Николаевщины, депутат горсовета Виталий Ким внес правку к бюджету города, которой предложил выделить 14,5 миллионов гривен на развитие николаевского аэропорта. Эти средства он предложил снять с Департамента энергетики и энергосбережения городского совета, за счет уменьшения расходов спецфонда. В частности 12,7 миллиона гривен — с мероприятий по энергосбережению жилых домов и 1,8 миллиона гривен — с реконструкции и термомодернизации образовательных учреждения.

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в ходе сессии 21 декабря сообщила, что сейчас рассматривается вариант передачи коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в концессию. По ее словам, уже есть желающие, в частности, украинский бизнесмен Александр Ярославский.