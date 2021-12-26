Сенаторы и конгрессмены Соединенных Штатов Америки во время видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским отметили недопустимость политического преследования оппозиции и выразили свою обеспокоенность из-за дела в отношении пятого президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале политолог Тарас Березовец, ссылаясь на информацию от источника.

— Накануне Владимир Зеленский провел видеоконференцию с участием более чем 20 конгрессменов и сенаторов США, представляющих Республиканскую и Демократическую партии. Стороны обсудили возможность привлечения Вашингтона к существующим переговорным форматам: Нормандскому и Минскому. Также был обсужден вопрос сертификации «Северного потока-2» в контексте противостояния с РФ, — написал Тарас Березовец.

По словам Тараса Березовца, в то же время американские парламентарии отметили недопустимость преследования представителей оппозиции в Украине.

— Американская сторона выразила обеспокоенность началом политически мотивированного преследования оппозиции. Об этом сообщает источник, знакомый с ходом переговоров, — указал Тарас Березовец.

Политолог добавил: «До Зеленского было дипломатично донесено мнение о недопустимости пути, выбранного в свое время режимом Януковича. Отдельно американская сторона выразила общее двухпартийное беспокойство делом против пятого президента Петра Порошенко».

Он резюмировал, что действующий глава Украины «остался крайне раздражен» из-за такой реакции американской стороны.

Как сообщалось, и.о обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство о взятии под стражу пятого президента Украины Петра Порошенко с альтернативой выхода под залог в миллиард гривен.