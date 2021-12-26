Украина никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля. Покупать газ можно было в десять раз дешевле, чем теперь.

Об этом заявил лидер «Европейской Солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко в интервью Ларисе Губиной.

По его словам, деньги на голубое топливо были предусмотрены.

— Украина никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля. В начале этой зимы у НАК «Нафтогаз» было более 2 миллиардов долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки «Большого воровства», ни на коррупцию на закупки медицинского оборудования. На них надо было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодняшняя цена, — сказал Петр Порошенко.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые тарифы на распределение газа для николаевцев. Повышенные тарифы начнут действовать с 1 января 2022 года.