Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в случае вторжения России в Украину США могут ввести против агрессора «самые сильные» санкции.

Об том пишет CBS News.

По ее словам, Вашингтон координирует свою позицию с союзниками, напрямую доводя до сведения Москвы, что «не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность».

При этом отвечая на уточняющий вопрос о том будут ли введены санкции против Владимира Путина, Камала Харрис заметила, что не собирается говорить о «конкретных санкциях».

— Мы совершенно ясно дали понять, что Россия не должна вторгаться в суверенитет Украины. Мы работаем с нашими союзниками в этом отношении, и мы ясно дали понять, что готовы ввести санкции, которых вы раньше не видели, — сказала Камала Харрис.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что если на границе между Россией и Украиной начнется вооруженный конфликт, Европейский союз будет считать Москву виновницей и ужесточит санкции против нее.