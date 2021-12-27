Советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешней политике Йенс Плётнер и российский переговорщик по Украине Дмитрий Козак договорились встретиться для переговоров вокруг напряженности на границах Украины.

Об этом пишет Timpul, ссылаясь на Reuters.

Правительство Германии на данный момент не предоставило никаких официальных пояснений. Представитель Козака от комментариев отказался.

В последние месяцы встреч на высокоставленном уровне между западными дипломатами и кремлевскими чиновниками было немного, хотя президент США Джо Байден провел переговоры с президентом Путиным в телефонном режиме. В основном эти переговоры затрагивали наращивание российских войск на украинской границе и опасений насчет полномасштабного вторжения.

С момента вступления в должность в этом месяце новый канцлер Олаф Шольц подчеркивает необходимость диалога с Россией по вопросу о вооруженных силах на границе с Украиной, а также присоединился к западным союзникам в поддержке санкций в случае вторжения Москвы.

При этом Reuters указывает, что Берлин сомневается, действительно ли Россия хочет напасть на Украину и хочет понизить градус конфронтации.

Напомним, вице-президент США Камала Харрис заявила, что в случае вторжения России в Украину США могут ввести против агрессора «самые сильные» санкции.