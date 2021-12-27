В Украине, по состоянию на 27 декабря, в красной зоне эпидемической опасности остаются две области — Волынская и Запорожская.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Все остальные области, а также столица, отнесены к желтому уровню эпидопасности.
Уровень заболеваемости COVID-19 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по состоянию на 26 декабря, по стране составил 220 на 100 тысяч населения.
В Киеве уровень заболеваемости — 479 на 100 тысяч населения.
Напомним, коммерческие авиалинии по всему миру отменили более 4500 рейсов в рождественские выходные из-за растущей волны заражений COVID-19, вызванной штамом «Омикрон».
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В Украине, по состоянию на 27 декабря, в красной зоне эпидемической опасности остаются две области — Волынская и Запорожская.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Все остальные области, а также столица, отнесены к желтому уровню эпидопасности.
Уровень заболеваемости COVID-19 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по состоянию на 26 декабря, по стране составил 220 на 100 тысяч населения.
В Киеве уровень заболеваемости — 479 на 100 тысяч населения.
Напомним, коммерческие авиалинии по всему миру отменили более 4500 рейсов в рождественские выходные из-за растущей волны заражений COVID-19, вызванной штамом «Омикрон».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак