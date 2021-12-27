В Украине, по состоянию на 27 декабря, в красной зоне эпидемической опасности остаются две области — Волынская и Запорожская.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Все остальные области, а также столица, отнесены к желтому уровню эпидопасности.

Уровень заболеваемости COVID-19 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по состоянию на 26 декабря, по стране составил 220 на 100 тысяч населения.

В Киеве уровень заболеваемости — 479 на 100 тысяч населения.

Напомним, коммерческие авиалинии по всему миру отменили более 4500 рейсов в рождественские выходные из-за растущей волны заражений COVID-19, вызванной штамом «Омикрон».