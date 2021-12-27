Дело против пятого президента Петра Порошенко — это начало избирательной кампании Владимира Зеленского.

Об этом в Twitter пишет профессор кафедры политологии НАУКМА, научный сотрудник Института внешней политики Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне, канадский и британский политолог Тарас Кузьо.

— Зеленский начал президентские выборы 2024 года, — пишет Тарас Кузьо и добавляет, что он «стремится устранить Порошенко, чтобы расчистить себе путь в западно–центральной Украине».

Он предостерегает, что Владимир Зеленский взялся преследовать Порошенко в то время, когда Россия наращивает силы на границе с Украиной.

— Когда Россия, возможно, готова вторгнуться в Украину, ГБР Зеленского выдвигает иск против Порошенко с обвинением в «государственной измене» и «финансировании террористов», — отмечает Тарас Кузьо.

Тарас Кузьо также отмечает, что украинский президент применяет выборочное правосудие и покрывает своего политического партнера олигарха Коломойского, который, как известно, находится под санкциями США.

— Зеленский, как насчет уголовного дела против вашего приятеля Коломойского — за кражу почти 6 миллиардов долларов из ПриватБанка? — уточняет политолог.

Экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк считает, что попытка ареста пятого президента Петра Порошенко обернется негативными последствиями для действующей власти.