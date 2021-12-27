Дело против пятого президента Петра Порошенко — это начало избирательной кампании Владимира Зеленского.
Об этом в Twitter пишет профессор кафедры политологии НАУКМА, научный сотрудник Института внешней политики Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне, канадский и британский политолог Тарас Кузьо.
— Зеленский начал президентские выборы 2024 года, — пишет Тарас Кузьо и добавляет, что он «стремится устранить Порошенко, чтобы расчистить себе путь в западно–центральной Украине».
Он предостерегает, что Владимир Зеленский взялся преследовать Порошенко в то время, когда Россия наращивает силы на границе с Украиной.
— Когда Россия, возможно, готова вторгнуться в Украину, ГБР Зеленского выдвигает иск против Порошенко с обвинением в «государственной измене» и «финансировании террористов», — отмечает Тарас Кузьо.
Тарас Кузьо также отмечает, что украинский президент применяет выборочное правосудие и покрывает своего политического партнера олигарха Коломойского, который, как известно, находится под санкциями США.
— Зеленский, как насчет уголовного дела против вашего приятеля Коломойского — за кражу почти 6 миллиардов долларов из ПриватБанка? — уточняет политолог.
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Дело против пятого президента Петра Порошенко — это начало избирательной кампании Владимира Зеленского.
Об этом в Twitter пишет профессор кафедры политологии НАУКМА, научный сотрудник Института внешней политики Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне, канадский и британский политолог Тарас Кузьо.
— Зеленский начал президентские выборы 2024 года, — пишет Тарас Кузьо и добавляет, что он «стремится устранить Порошенко, чтобы расчистить себе путь в западно–центральной Украине».
Он предостерегает, что Владимир Зеленский взялся преследовать Порошенко в то время, когда Россия наращивает силы на границе с Украиной.
— Когда Россия, возможно, готова вторгнуться в Украину, ГБР Зеленского выдвигает иск против Порошенко с обвинением в «государственной измене» и «финансировании террористов», — отмечает Тарас Кузьо.
Тарас Кузьо также отмечает, что украинский президент применяет выборочное правосудие и покрывает своего политического партнера олигарха Коломойского, который, как известно, находится под санкциями США.
— Зеленский, как насчет уголовного дела против вашего приятеля Коломойского — за кражу почти 6 миллиардов долларов из ПриватБанка? — уточняет политолог.
Экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк считает, что попытка ареста пятого президента Петра Порошенко обернется негативными последствиями для действующей власти.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак