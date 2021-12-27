Правозащитник, советский диссидент, глава правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что пдозрение экс-президенту Петру Порошенко необоснованно и юридически ничтожно.

Об этом он написал в своем блоге на сайте Харьковской правозащитной группы.

Он проанализировал документ на предмет его соответствия законодательству Украины и ЕС, а также практике ЕСПЧ по подобным делам.

— Удивительно то, что 32-страничное подозрение о событиях 2014-2015 годов начинается с пространного рассказа о создании ООН в 1945 году. В подозрении уделяется три страницы текста учредительным документам ООН, которые не имеют никакого отношения к предмету уголовного производства. Последующие 13 страниц описывают историю российской агрессии в Украине, цель и задачи «Л/ДНР», цитируется Конституция, нормативные акты, принятые в связи с вооруженной агрессией России. Более 50% текста в подозрении или не имеют никакого отношения к делу, или имеют опосредованное отношение. Это уже вызывает сомнения в его обоснованности, — отметил он.

Правозащитник добавил, что в подозрении не приведена никакая аргументация в пользу того, что целью Петра Порошенко была государственная измена и содействие терроризму, а не государственная позиция, направленная на обеспечение Украины теплом и электроэнергией.

— Надо обратить внимание, что подозрению не хватает конкретики. Наиболее употребляемые слова в тексте подозрения после слова «Порошенко» — это слова «неизвестно» и «не установлено». В частности, постоянно упоминается: «в неизвестное время», «в неизвестном месте», «неустановленные обстоятельства», «неустановленные лица» и т.д., нет никакой конкретной даты, — написал Евгений Захаров.

Он отметил, что подозрение не может выглядеть обоснованно, когда «неизвестно» о большинстве деталей вроде бы совершенного преступления.

Правозащитник считает, что дело против Петра Порошенко имеет признаки политического преследования.

— Президент Владимир Зеленский, начиная с предвыборной кампании, постоянно прямо или косвенно высказывался о необходимости «посадки» Петра Порошенко. Лозунг «весна придет — сажать будем» был, в первую очередь, адресован Порошенко. Позже такие заявления начали делать Генеральный прокурор, народные депутаты и другие чиновники. Это явный признак политических мотивов преследования Порошенко, — написал правозащитник.

По его мнению, такими мотивами являются: ликвидация основных оппозиционных кандидатов на пост следующего президента Украины, недопущение оппозиционной непровластной риторики и реализация предвыборных обещаний действующей власти и повышение ее политического рейтинга.

Напомним, экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк считает, что попытка ареста пятого президента Петра Порошенко обернется негативными последствиями для действующей власти.