В бюджете Николаевской области на 2022 год не предусмотрели денег на реконструкцию государственного высшего музыкального училища, которое продолжает разрушаться. Других источников финансирования тоже пока не искали.

Об этом говорится в ответе Департамента градостроения, архитектуры, капстроительства и сопровождения проектов ОГА на запрос корреспондента НикВести.

В ответе указано, что решением облсовета о бюджете не запланировано расходы на проведение ремонтных работ или реконструкции колледжа. Отметим, что в бюджете не предусмотрено денег и на новый проект реконструкции.

Также говорится, что источником финансирования таких работ могут быть средства из Государственного фонда регионального развития, которые выделяются на основе конкурсного отбора. На конкурс перечень программ и проектов подается Департаментом экономразвития и региональной политики ОГА. По информации последнего, управление культуры предложений по поводу участия в конкурсе ГФРР предложений не подавало.

Также отмечается, что источником финансирования могут быть субвенции из госбюджета на соцэконом развитие.

Отметим, что в августе 2021 года вице-губернатор по вопросам культуры Юрий Гранатуров обещал, что в 2022 году будет разработана проектно-сметная документация по реконструкции исторического здания Николаевского колледжа музыкального искусства. По его словам, работы по реконструкции будут проходить в две очереди — ремонт старого корпуса и реконструкция исторического здания учреждения. Деньги на это в ОГА собирались искать в ГФРР или «выбивать» через программы «Большого строительства» и «Большой реставрации».

При этом еще в 2017 году должны были выделить из областного бюджета деньги на проект.

В апреле 2021 года советник главы облгосадминистрации Виталия Кима, николаевский музыкант Владимир Алексеев обратил внимание на критическое состояние здания, в котором расположилось Николаевское государственное высшее музыкальное училище. Он рассказал, как 17 лет местная власть дает обещания отремонтировать здание, а оно все продолжает разрушаться. По его словам, на реконструкцию фасада здания необходима сумма в размере порядка 100 тысяч долларов США.

Недавно глава Николаевского облсовета Анна Замазеева осмотрела Николаевский музыкальный колледж и пообещала взять вопрос на личный контроль. Об этом она написала 20 декабря, за день до сессии, на которой облсовет принял бюджет области на 2022 год.