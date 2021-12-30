Президент Украины Зеленский подписал указ №687/2021 об утверждении сроков проведения ежегодных очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу и увольнение в запас военнослужащих.

Согласно указу, в следующем году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022, а подготовительные мероприятия запланировано начать на месяц раньше этих дат.

Отмечается, что призванные военнослужащие срочной воинской службы не привлекаются к выполнению боевых заданий в зоне проведения Операции объединенных сил. Их привлекают, прежде всего, к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапаса и на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме тех, которые дислоцируются в Донецкой и Луганской областях).

Не подлежат призыву студенты дневной формы обучения учреждений общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального высшего образования, высшего образования.

Кроме этого, отсрочка от призыва также предоставляется лицам, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и состояния здоровья.

Увольнение в запас военнослужащих, у которых завершился срок срочной военной службы, предусмотрено провести в апреле - июне и октябре - декабре.

Напомним, на онлайн-переговорах президентов США и России поднимался вопрос гарантий невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО — не дело России.