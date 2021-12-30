Сегодняшний разговор в телефонном режиме между лидерами Кремля и Белого Дома коснется вопроса безопасности.

Об этом рассказал глашатай Путина Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Кремля заявил, что разговор не будет выносится в публичное пространство, а возможность поговорить с Байденом добивался именно Путин.

— Мы настроены на разговор, мы хотим этого разговора. Мы считаем, что только в ходе переговоров возможно решение тех неотложных проблем, которых достаточно между нами, — акцентировал приближенный президента РФ.

Также он добавил, что РФ будто бы никогда «не являлась источником напряженности и не была первоисточником напряженности».

Напомним, ожидается, что сегодня глава Белого дома потребует полного отвода российских войск от границ Украины.