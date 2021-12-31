Лидер фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева назвала проект бюджета 2022 года нерациональным.

Об этом она упомянула в комментарии журналисту НикВести.

На вопрос, удовлетворительно ли, по мнению Елены Киселевой, работали депутаты в этом году, политик ответила отрицательно.

— Могу ли я быть довольна? Нет, категорически нет, так как мне кажется, что депутатский корпус с самого начала своего созыва не был сориентирован, что он может делать. Контрольная функция депутатского корпуса, к сожалению, в этом созыве не то что утрачена — некоторые депутаты даже не поняли, что она есть, — высказалась глава фракции.

В качестве основных проблем Николаева Елена Киселева назвала вопрос вывоза мусора и нерационального использования ресурсов громады.

— Вопрос мусора — это очень странная вещь в 21-м веке. Далее — проблема горожан, которую они не замечают, но это так или иначе нас накроет — нерациональное использование ресурсов громады на те мероприятия, которые могут и не финансироваться. Мне кажется, что исполнительные органы так и не удосужились определиться с главными приоритетами для нашей безопасности и существования, — добавила депутат.

Кроме того, проект бюджета 2022 года, ранее принятый на сессии горсовета, Елена Киселева назвала неэффективным.

— Этот бюджет — опять-таки заигрывание, не всегда со всеми избирателями. Есть такие направления, которые финансируются просто потому, что кто-то кому-то что-то обещал. Сказать, что это рациональный бюджет, к сожалению, я не могу, — подвела итог Елена Киселева.

Напомним, глава фракции «Пропозиция» в Николаевском горсовете Анна Ременникова позитивно оценила работу своих коллег в уходящем году.