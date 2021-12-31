Глава фракции «Пропозиция» в Николаевском горсовете Анна Ременникова позитивно оценила работу своих коллег в уходящем году.

Об этом она сказала в комментарии журналисту НикВести.

Политик поделилась, что довольна тем, как депутатский корпус справился со своими задачами.

— Для меня это, конечно, все в новинку, первый год у нас больше обучающий. Думаю, что были проголосованы хорошие программы и много сделано для города. Только взяли разгон и год закончился, — сказала Анна Ременникова.

Минусы работы сотрудников городского совета она оценила так: «Наверное, немного несбалансированно». Однако, по мнению Анны Ременниковой, депутаты внесли существенный вклад в развитие инфраструктурных объектов Николаева в 2021 году.

— Много сделано дорог, заканчиваем парки и скверы, тротуары, детские площадки. Это все — необходимые вещи для наших жителей, — добавила глава фракции.

Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа — За життя» в Николаевском горсовете Артем Ильюк убежден, что депутатам нужно больше сплотиться, чтобы работать эффективнее.