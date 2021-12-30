Глава фракции «Оппозиционная платформа — За життя» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что депутатам нужно больше сплотиться, чтобы работать эффективнее.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Как сообщалось, НикВести поинтересовались у депутатов, как они оценивают работу городской власти за год.

— В любом случае, оценку всегда будут давать избиратели. Но я всегда буду недоволен. Потому что я человек требовательный. Мне хочется, чтобы были конкретные результаты от любой деятельности: и то моей, и от депутатов в целом. Поэтому я знаю, что этот депутатский корпус может больше, может лучше, и потенциал использовать не на склоки и какие-то политические распри. А на то, чтобы собраться, объединиться и спрашивать в первую очередь с чиновников, — сказал Артем Ильюк.

Артем Ильюк

Одним из важных достижений фракции «ОПЗЖ» и депутатского корпуса в целом Артем Ильюк считает разблокировку земельных вопросов, которые годами копились в стенах мэрии.

А больше внимания, по его мнению, власти Николаева стоит уделить спорту, медицине, образованию и мероприятиям по снижению цифр в платежках за коммунальные услуги.

Главными проблемами в работе депутатского корпуса и исполнительной власти он считает плохую взаимосвязь между властью и людьми, связь между депутатами, чиновниками и журналистами, а также возложение надежд на помощь сверху.

— Последнее — мне бы хотелось, чтобы мы не забывали, что никто кроме нас ничего для нас не сделает. Не ждать ни Киев, ни каких-то подачек, новых брендов, партий. Есть мы, николаевцы, и мы точно знаем, как улучшить нашу жизнь, — сказал он.

Депутат также поделился, что в 2022 году его фракция планирует уделить внимание контролю за работами на разных объектах.

В канун Нового года он также озвучил несколько пожеланий для николаевцев.

— Чтобы все задуманное хорошее для украинцев сбывалось, и чтобы у каждого дома получалось наладить свою жизнь. Добра, позитива, детского смеха, чтобы никто не болел. Родители были живы-здоровы, и чтобы все было хорошо, — сказал он.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает, что исполнительная власть в уходящем году не справилась с возложенными на нее обязанностями.

А депутат Николаевского городского совета, директор зоопарка Владимир Топчий остался доволен работой депутатов в 2021 году, при этом он уточнил, что горсовет «работал хорошо, но хотелось бы лучше».