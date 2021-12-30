Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает, что исполнительная власть в уходящем году не справилась с возложенными на нее обязанностями.

Об этом она сказала в комментарии корреспонденту НикВести, который поинтересовался у депутатов, как они оценивают работу городской власти за год.

— Абсолютно недовольна работой, потому что ничего не было сделано того, что обещалось в начале каденции. Не депутатами, а прежде всего чиновниками и городским головой. Мы не видим результатов, изменений в городе, классных проектов для горожан. Ничего не произошло. Поэтому тем кредитом доверия, который изначально был дан Александру Фёдоровичу, я считаю, он не воспользовался. На сегодняшний день, говорить, что виноваты депутаты, как было в прошлом созыве, будет как минимум странно, — сказала Татьяна Домбровская.

На вопрос, как бы она описала работу власти одним словом, депутат ответила, что год прошел плохо.

— Сейчас хочется сказать такое слово, когда на телевидении потом вставят просто «пии». Одним словом — это было плохо, — отметила она.

Татьяна Домбровская

Татьяна Домбровская рассказала и о положительных моментах своего депутатства. Она напомнила, что открыла свою приемную, которая работает ежедневно, добавил, что ни одно из обращений николаевцев не осталось без ответа.

Среди планов, которые реализовать не удалось, Татьяна Домбровская назвала проект реконструкции парка Победы. Она рассказала, что инвестора, готового финансировать проект, не удалось завести из-за вмешательства политических обстоятельств.

Также она назвала главные, по ее мнению, проблемы Николаева — безответственность городской власти, чиновников, их нежелание работать и безрезультативность деятельности.

Глава фракции «Слуга народа» озвучила и свою позицию по поводу принятого бюджета города на 2022 год. Она считает, что он полезен для николаевцев, однако в нем есть и много недоработок чиновников.

— Любой бюджет полезен для николаевцев, потому что там всегда есть неотъемлемая часть для жизнедеятельности, для дыхания нашего города. Конечно, это надо поддерживать. Но есть моменты, в которые те же чиновники будто пишут реферат ночью и набирают текст просто так. Надеются, что депутатский корпус молодой, и кто-то не заметит, не обратит внимание, просто поднимет руку и проголосует, — сказала Татьяна Домбровская, отметив, что исполнительная власть должна больше прислушиваться к депутатам в вопросе формирования бюджета.

Также она ответила и на вопросы по поводу оптимизации структуры мэрии. Татьяна Домбровская считает, что ее нужно сокращать, поскольку многие структурные подразделения дублируют функции друг друга.

Напоследок депутат озвучила несколько пожеланий для николаевцев в преддверии Нового года.

— Любви, потому что без любви никуда. Потому что горящие глаза дают нам возможность двигаться вперед. Ну и конечно — верить в чудеса. Они есть, — сказала она.

Напомним, депутаты Николаевского городского совета рассказали, что сделали в уходящем году, чего не успели и как оценивают свою работу.