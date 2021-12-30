Депутаты Николаевского городского совета рассказали, что сделали в уходящем году, чего не успели и как оценивают свою работу.

НикВести поинтересовались у представителей депутатского корпуса о том, как они оценивают результаты своей работы.

Героями видео стали депутаты из разных фракций:

Дмитрий Фалько, секретарь Николаевского городского совета;

Артем Ильюк, глава фракции «ОПЗЖ»;

Татьяна Домбровская, глава фракции «Слуга народа»;

Елена Киселева, глава фракции «Европейская солидарность»;

Анна Ременникова, глава фракции «Пропозиция»;

Сергей Кантор, депутат от партии «Наш край»;

Владимир Топчий, депутат от партии «Пропозиция»;

Наталья Горбенко, депутат от партии «Слуга народа»;

Александр Ковтун, депутат от «Партии Шария»;

Дмитрий Сичко, депутат от партии «Пропозиция»;

Станислав Мартиросов, депутат от партии «Европейская солидарность».

Владимир Топчий, Наталья Горбенко, Дмитрий Сичко, Анна Ременникова в целом довольны работой депутатского корпуса в 2021 году и считают ее конструктивной.

Абсолютно не удовлетворены тем, как работал городской совет Сергей Кантор, Елена Киселева и Станислав Мартиросов. А вот Татьяна Домбровская в большей степени критиковала не коллег, а чиновников и мэра.

Артем Ильюк и Александр Ковтун считают, что депутатам удалось в уходящем году сделать немало, однако можно лучше и больше.

Подробности — смотрите видео.

Напомним, что 14 декабря прошел десятый выпуск политического ток-шоу НикВести «Битва за місто», в котором команда мэра Александра Сенкевича и депутаты Николаевского горсовета обсудили первый год каденции.