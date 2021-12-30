Депутаты Николаевского городского совета рассказали, что сделали в уходящем году, чего не успели и как оценивают свою работу.
НикВести поинтересовались у представителей депутатского корпуса о том, как они оценивают результаты своей работы.
Героями видео стали депутаты из разных фракций:
Владимир Топчий, Наталья Горбенко, Дмитрий Сичко, Анна Ременникова в целом довольны работой депутатского корпуса в 2021 году и считают ее конструктивной.
Абсолютно не удовлетворены тем, как работал городской совет Сергей Кантор, Елена Киселева и Станислав Мартиросов. А вот Татьяна Домбровская в большей степени критиковала не коллег, а чиновников и мэра.
Артем Ильюк и Александр Ковтун считают, что депутатам удалось в уходящем году сделать немало, однако можно лучше и больше.
Подробности — смотрите видео.
Напомним, что 14 декабря прошел десятый выпуск политического ток-шоу НикВести «Битва за місто», в котором команда мэра Александра Сенкевича и депутаты Николаевского горсовета обсудили первый год каденции.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Депутаты Николаевского городского совета рассказали, что сделали в уходящем году, чего не успели и как оценивают свою работу.
НикВести поинтересовались у представителей депутатского корпуса о том, как они оценивают результаты своей работы.
Героями видео стали депутаты из разных фракций:
Владимир Топчий, Наталья Горбенко, Дмитрий Сичко, Анна Ременникова в целом довольны работой депутатского корпуса в 2021 году и считают ее конструктивной.
Абсолютно не удовлетворены тем, как работал городской совет Сергей Кантор, Елена Киселева и Станислав Мартиросов. А вот Татьяна Домбровская в большей степени критиковала не коллег, а чиновников и мэра.
Артем Ильюк и Александр Ковтун считают, что депутатам удалось в уходящем году сделать немало, однако можно лучше и больше.
Подробности — смотрите видео.
Напомним, что 14 декабря прошел десятый выпуск политического ток-шоу НикВести «Битва за місто», в котором команда мэра Александра Сенкевича и депутаты Николаевского горсовета обсудили первый год каденции.