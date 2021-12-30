Депутат Николаевского городского совета, директор зоопарка Владимир Топчий остался доволен работой депутатов в 2021 году, при этом он уточнил, что горсовет «работал хорошо, но хотелось бы лучше».
Своим мнением он поделился НикВести.
— Да, я доволен. Городской совет в этом году работал, — указал Владимир Топчий.
Отдельно он высказался по поводу работы чиновников мэрии в уходящем году.
— Вы знаете, у меня не было проблем с работой чиновников в городском совете. Не могу сказать, что какие-то вопросы, по которым обращался, не вовремя рассматривались либо я не вовремя получал ответы, — отметил Владимир Топчий.
Ранее депутаты Николаевского городского совета рассказали, что сделали в уходящем году, чего не успели и как оценивают свою работу.
Напомним, что 14 декабря прошел десятый выпуск политического ток-шоу НикВести «Битва за місто», в котором команда мэра Александра Сенкевича и депутаты Николаевского горсовета обсудили первый год каденции.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Депутат Николаевского городского совета, директор зоопарка Владимир Топчий остался доволен работой депутатов в 2021 году, при этом он уточнил, что горсовет «работал хорошо, но хотелось бы лучше».
Своим мнением он поделился НикВести.
— Да, я доволен. Городской совет в этом году работал, — указал Владимир Топчий.
Отдельно он высказался по поводу работы чиновников мэрии в уходящем году.
— Вы знаете, у меня не было проблем с работой чиновников в городском совете. Не могу сказать, что какие-то вопросы, по которым обращался, не вовремя рассматривались либо я не вовремя получал ответы, — отметил Владимир Топчий.
Ранее депутаты Николаевского городского совета рассказали, что сделали в уходящем году, чего не успели и как оценивают свою работу.
Напомним, что 14 декабря прошел десятый выпуск политического ток-шоу НикВести «Битва за місто», в котором команда мэра Александра Сенкевича и депутаты Николаевского горсовета обсудили первый год каденции.