Депутат Николаевского городского совета, директор зоопарка Владимир Топчий остался доволен работой депутатов в 2021 году, при этом он уточнил, что горсовет «работал хорошо, но хотелось бы лучше».

Своим мнением он поделился НикВести.

— Да, я доволен. Городской совет в этом году работал, — указал Владимир Топчий.

Отдельно он высказался по поводу работы чиновников мэрии в уходящем году.

— Вы знаете, у меня не было проблем с работой чиновников в городском совете. Не могу сказать, что какие-то вопросы, по которым обращался, не вовремя рассматривались либо я не вовремя получал ответы, — отметил Владимир Топчий.

Ранее депутаты Николаевского городского совета рассказали, что сделали в уходящем году, чего не успели и как оценивают свою работу.

Напомним, что 14 декабря прошел десятый выпуск политического ток-шоу НикВести «Битва за місто», в котором команда мэра Александра Сенкевича и депутаты Николаевского горсовета обсудили первый год каденции.