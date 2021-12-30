Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал на май определение первых олигархов и внесение их в соответствующий реестр.

Об этом он сказал на брифинге после заседания СНБО в четверг, 30 декабря, передает Укринформ.

— 20-25 мая мы можем получить на заседании СНБО первых олигархов, которые будут определены через решение СНБО согласно нашему законодательству, — отметил Алексей Данилов.

Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой Закон № 1780-ІХ «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».