Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в интервью изданию «Газета избирателя» прокомментировал дело, сфабрикованное по указанию Владимира Зеленского.

Об этом пишут на сайте политсилы «ЕС».

Главный редактор «Газеты избирателя» Адам Михник процитировал Петру Порошенко книгу разговоров Энн Эпллбом с Дональдом Туском «Выбор».

— Туск рассказал о своем визите в Киев и общении с президентом Зеленским. «Я увидел в нем — утвердил Туск — настоящую решительность, даже ярость, когда он сказал, как сильно хочет посадить Порошенко. Было видно, что оппозиция в Украине для него больше эмоциональная проблема, чем Россия, — прочитал Адам Михник.

Польский журналист попросил Петра Порошенко прокомментировать этот отрывок.

— Конечно, я бы хотел это прокомментировать с юмором, но у меня не хватает слов. У границ Украины расположена российская армия, наши западные партнеры, в частности Соединенные Штаты, со второй половины октября бьют в набат. В этих условиях Украина должна делать движение в двух направлениях: укреплять международную поддержку и укреплять внутреннее единство, включая повышение боеспособности Вооруженных сил. А Зеленский еженедельно комментирует Порошенко. Вопросы суверенитета, территориальной целостности и отпора агрессии его беспокоят меньше, чем собственный рейтинг. Он хочет договориться с Путиным, а Порошенко атакует, — ответил лидер оппозиции.

Он также назвал нынешнего президента Украины «президентом сериала».

— Он живет сценариями, видосиками, пиар-картинкой. Что делать с Путиным он не знает. Думает, что нужно инициировать какую-нибудь встречу в любой форме: с глазу на глаз, в Нормандском формате или при участии американцев. Для него главное — встретиться с Путиным, посмотреть ему в глаза, потому что он все еще хочет увидеть там мир, — отмечает Петр Порошенко.

Однако, по его словам, народ разочарован во Владимире Зеленском, причиной этого является он сам.

— Это совершенно естественный финиш политика-популиста. В такой ситуации политик меняется, чтобы завоевать доверие. Зеленский пошел по другому пути. Предложил изменить избирательное законодательство, чтобы так же, как в России, можно было голосовать по интернету, — сказал пятый президент.

По его мнению, это прямой путь к масштабным фальсификациям.

— Окружение Зеленского толкает его на путь Януковича и Лукашенко. Репрессировать политическую оппозицию, ликвидировать независимые суды и прокуратуру. И как вишенка на торте — выдвинуть лидеру проевропейской оппозиции обвинение в государственной измене и финансировании терроризма, — резюмирует Петр Порошенко.

Напомним, лидер «Европейской Солидарности» считает, что западные союзники Украины должны быть более эффективны в вопросе усиления санкций против России.