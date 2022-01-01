В следующем году украинские военнослужащие и работники Вооруженных сил Украины пройдут обучение в 13 странах.

Об этом говорится в Плане кадрового обеспечения международных программ обучения военных и работников ВСУ в военных учебных заведениях иностранных государств в 2022 году, утвержденном министром Алексеем Резниковым, сообщили в Минобороны.

Указано, что на обучение в 13 стран отправят 167 человек. Отбор кандидатов будет продолжаться до 28 января 2022 года.

— Наш основной потенциал – это люди, управляющие техникой, планирующие операции, анализирующие ситуацию. И благодаря нашим международным партнерам, наши военные могут повышать квалификацию в лучших профильных «вузах» и тренировочных заведениях за рубежом и внедрять евроатлантические принципы уже в Украине. В следующем году наши военные смогут пройти такие учения в Британии, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии, — процитировали в Минобороны Алексея Резникова.

Джо Байден и Владимир Путин во время телефонного разговора 30 декабря договорились продолжить диалог после Нового года. Контакты будут поддерживать на уровне администраций.