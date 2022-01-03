Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что прямые переговоры с президентов РФ Владимиром Путиным без участия союзников Украины — это путь к капитуляции.

Как передает пресс-служба политсилы, об этом он сказал в интервью главному редактору польского издания «Газета виборча», общественному деятелю и диссиденту Адаму Михнику.

Петр Порошенко отметил, что только объединенная позиция Украины и западных партнеров способна умерить гибридную агрессию России.

— С самого начала я был противником того, чтобы Зеленский встречался с ним тет-а-тет. Это позиция слабого, которая приведет к капитуляции. В Нормандском формате, возникшем в 2014 году, участвуют Германия и Франция, хотя де факто участвует весь Европейский Союз, Берлин и Париж получили на это мандат от Европейского Совета. Мы имели мощную поддержку со стороны США, когда американцы во времена Трампа назначали своего специального представителя Курта Уолкера. А еще раньше — для вице-президента Джо Байдена Украина была первым приоритетом. ЕС, США и Украина работали вместе и слаженно. Путин будет выполнять обязательства только тогда, когда напротив него будет сидеть сильная, авторитетная и могучая сторона, — убежден Петр Порошенко.

По его мнению, сегодня главная цель Владимира Путина — развалить это единство.

— Через Северный поток-2, потому что на его тему у ЕС нет единого мнения. А когда у ЕС нет консенсуса, тогда в реальной политике Союз не существует. Сербия получает российский газ по 240 долларов за 1 тысячу кубометров, Молдова по 450 долларов, отказавшись от целого ряда важных европейских инициатив. Зато Украина на сегодняшний день платит 2 тысячи долларов. Это рынок? Нет, это шантаж и коррупционное ведение своей внешней политики для популяризации «русского мира». ЕС покупал газ на российско-украинской границе, потому что это гарантирует отсутствие коррупционных схем и политического шантажа, — сказал экс-президент.

Петр Порошенко подчеркнул, что инструментами гибридной войны Кремля являются миграционная политика, энергетический шантаж и вмешательство в выборы.

— Речь не идет только о вмешательстве в выборы в США, Германии, Нидерландах, Австрии или Украине. Способы облегчения российского вмешательства просты: достаточно ввести электронное голосование, чтобы российским хакерам удобнее было рисовать результаты. И впоследствии повести Зеленского дорогой Януковича и Лукашенко, чтобы он стал нелегитимным. Украине нужно делать выводы из ошибок других и не обрекать свою страну на подобные вызовы, — резюмировал политик.

Ранее лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что Россия не может обеспечить жителям оккупированных ею территорий нормальную жизнь.