Посольство Беларуси в Украине направило в Украине ноту с осуждением факельного шествия в честь дня рождения Степана Бандеры, которое прошло в Киеве 1 января.

Об этом говорится на сайте посольства.

Там заявили о «молчаливом попустительстве властей Украины массовому участию активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции» и упрекнули в освещении события на телевидении.

«Посольство выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом», — говорится в заявлении.

Напомним, что посольство Израиля тоже осудило факельный марш в честь 113 дня рождения Степана Бандеры.