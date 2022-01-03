Посольство Беларуси в Украине направило в Украине ноту с осуждением факельного шествия в честь дня рождения Степана Бандеры, которое прошло в Киеве 1 января.
Об этом говорится на сайте посольства.
Там заявили о «молчаливом попустительстве властей Украины массовому участию активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции» и упрекнули в освещении события на телевидении.
«Посольство выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом», — говорится в заявлении.
Напомним, что посольство Израиля тоже осудило факельный марш в честь 113 дня рождения Степана Бандеры.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Посольство Беларуси в Украине направило в Украине ноту с осуждением факельного шествия в честь дня рождения Степана Бандеры, которое прошло в Киеве 1 января.
Об этом говорится на сайте посольства.
Там заявили о «молчаливом попустительстве властей Украины массовому участию активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции» и упрекнули в освещении события на телевидении.
«Посольство выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом», — говорится в заявлении.
Напомним, что посольство Израиля тоже осудило факельный марш в честь 113 дня рождения Степана Бандеры.