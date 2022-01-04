Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поделился фотовоспоминаниями о 2021 году.

Снимки он опубликовал на своей странице в Facebook.

— Этот год был непростым. Но наша сила в том, что трудности нас только мобилизуют. Спасибо всем, кто был рядом. Просматриваем с Мариной Порошенко фотографии с наиболее памятными моментами 2021 года. Присоединяйтесь, – пишет пятый президент.

Среди самых памятных событий в прошлом году – поездки на Донбасс, куда Петр Порошенко передал несколько комплектов оборудования для оптической разведки.

Фотограф Михаил Палинчак запечатлел Марш Патриотов на 30-ю годовщину Независимости Украины, общение с Вселенским Патриархом Варфоломеем, многочисленные встречи во время Международной конференции безопасности в Галифаксе, волонтерская помощь армии и больницам, первое тактическое собрание ОО «Res_Publika. Братья по Оружию», страстное боление за сборную Украины по футболу во время Евро-2020 и много теплых встреч в разных регионах Украины.

Напомним, экс-президент Петр Порошенко и его супруга Марина Порошенко поздравили украинцев с Новым годом, отметив, что военные действия на Востоке еще не закончились, а оборона страны от российской агрессии — это общее дело власти и оппозиции.