Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что провел телефонные консультации с советниками канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Среди прочего, Андрей Ермак отметил солидарность западных партнеров относительно вопроса территориальной целостности страны.

— Провели телефонные консультации с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву. Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, — написал Ермак на своей странице в Twitter.

Напомним, в конце ноября глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что утром 30 ноября сходил на допрос в Госбюро расследований по поводу вероятного срыва спецоперации по задержанию «вагнеровцев».