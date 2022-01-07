В Николаеве до сих пор не был одобрен ни один проект мусороперерабатывающего завода, поскольку инвесторы и заинтересованные фирмы не могут показать реальные примеры работающих предприятий.

Об этом заявил глава депутатской комиссии городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Иванов в ходе круглого стола, посвященного проблеме мусора в Николаеве 6 января, пишут НикВести.

— Нет ни одного мусорного завода в Украине. Один работает в Киеве — все. Вся страна разговаривает о мусорных заводах, о привлечении инвестиций. Люди заходят, люди рассказывают. И целый год я тоже все это слышу. Разговаривал я с днепропетровцами: «Вот готовим презентацию с другими фирмами». Никто не может нам показать! Ни один мусорный завод — ничего! В Баштанке выделили землю, там выделили это… Но, нигде нет ничего вообще, — заявил Дмитрий Иванов.

Именно отсутствие реальных примеров, по словам Дмитрия Иванова, и настораживает депутатов, когда они видят презентации масштабных проектов по строительству мусороперерабатывающих заводов.

— Нас шлют непонятно, в какую сторону. Нам всем депутатам не хочется быть пошитыми в дураки, но мы можем об этом говорить. Ну, нет ни одного (реального проекта, — прим.). Да, хорошие условие предлагаются, да — инвестиции, да — 30% в бюджет города. Мы сейчас готовим презентацию и, насколько я знаю, «Велике будівництво» президента будет направлена в этом году на мусорную стратегию. Ну, посмотрим. Посмотрим на эти документы, планы большие. Как это все будет реализоваться? — отметил Дмитрий Иванов.

Он выразил мнение, что одного завода Николаеву — недостаточно. Необходимо четыре предприятия для обслуживания разных частей города.

— Нужно поработать над мусорным заводом. Тем более, стратегия такая, что их нужно сделать, минимум, четыре штуки вокруг Николаева. Мусор собрали с Терновки — везут в Корениху, мусор собрали в Ингульском районе — везут в Корениху. Весь город, весь мост только и занят мусоровозами, — заявил Дмитрий Иванов.

Как сообщалось, власти Николаева собираются создать мусоросжигательный завод на базе Николаевской ТЭЦ.

Напомним, для разработки новой программы обращения с мусором в Николаеве формируют рабочую группу с участием депутатского корпуса, департамента экономического развития и департамента ЖКХ.