Фото из Алматы после противостояния протестующих и силовиков

В ходе протестов в Казахстане было задержано более 3 тысячи 811 человек, 26 протестующих убито и 26 — ранено.

Об этом пишет Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Казахстана и президент страны Касим-Жомарт Токаев.

Касим-Жомарт Токаев заявил, что «только на Алматы напало 20 тысяч бандитов», имея в виду протестующих и добавил, что стране предстоит «разбор полетов».

— Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков, – сказал Касим-Жомарт Токаев.

Он также заявил, что «боевики» пока не сложили оружия, продолжают «совершать преступления» или готовиться к ним.

— Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен, – сказал он.

Напомним, что тем временем протесты и демонстрации в городах страны продолжаются, а столицу оцепили военные. Технику ввели в Усть-Каменогорск, Шымкент и другие города. В Алматы силовики и армия до сих пор ведут «зачистку» от демонстрантов и, как говорят власти, «боевиков». Неспокойная ситуация пока только в Алматы. Аэропорт города закрыт до 9 января.

Помимо этого СМИ сообщили, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который считается фактическим лидером государства, выехал из страны вместе с тремя дочерьми.