Пятый президент, народный депутат Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене, заявил о возвращении в Украину 17 января. Добавил, что готовится к встрече с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Тем временем в депутатских кругах и социальных сетях сторонники Порошенко готовятся встретить политика, пишет gazeta.ua.

10 января в эфире программы «Зворотній відлік» на телеканале «UA: Перший» нардеп от «Європейська солідарність» Николай Княжицкий заявил: «Очевидно, что поклонники Порошенко выйдут его встречать».

— Я езжу сейчас по Украине и всюду люди спрашивают: «Мы едем в Киев, почему вы нас не зовете?». Люди придут, без сомнений, — сказал Николай Княжицкий.

В Facebook пользователи пишут, что поедут в Киев «за 1000 гривен Зеленского» и будут встречать Порошенко в аэропорту «Жуляны». Также о поездке пишут партийные ячейки «ЕС», публикуют мемы.

В YouTube появился рэп от пользователя с именем Владимир Завгородний. В Facebook указано, что он из Яготина Киевской области. Мужчина по-русски читает рэп о возвращении Порошенко:

«Я принёс благую весть: скоро Порошенко будет здесь снова Не страшна зима с её морозами и снегами, Если Порошенко снова будет с нами».

Напомним, пятому президенту Украины, народному депутату от «Европейской Солидарности» Петру Порошенко 20 декабря объявили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Впоследствии Государственное бюро расследований сообщило детали дела.

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины, лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко вернется в Украину в первой половине января. Об этом он сообщил в интервью журналистам.

Напомним, что и.о обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство о взятии под стражу пятого президента Украины Петра Порошенко с альтернативой выхода под залог в миллиард гривен.