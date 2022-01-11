Во вторник, 11 января, члены постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева инициировали обращение в прокуратуру, чтобы проверить деятельность КП «Дорога» на «возможное нанесение материального ущерба городу».

«За» проголосовали 6 членов комиссии, передают НикВести.

Вопрос инициировал депутат Владислав Чайка.

— Это предприятие в свое время полностью обслуживало Ингульский район. У него были катки, у него были машины, люди набраны. Сейчас по отчету одни убытки, работает 2 человека. Путь прокуратура четко займется этим предприятием. Там задолженность по зарплате, непонятно, что там делается. Это мы готовим, это будет второй КП «Південь» — точно такое же разграбленное предприятие. Нужно от комиссии дать запрос в прокуратуру, — предложил Владислав Чайка.

Также комиссия проголосовала за то, чтобы директор КП Эрик Саркисян доказал, что он на больничном — депутаты усомнились, что он по уважительной причине не является на их заседания для отчета о работе предприятия.

Не голосовал за обращение в прокуратуру глава комиссии Дмитрий Иванов, который предлагал «дать шанс» директору КП «Південь», пригласив его на следующее заседание.

Отметим, что депутаты поддержали инициативу Дмитрия Иванова пригласить на следующее заседание представителей уполномоченного органа городского совета, который курирует работу КП «Дорога».

Ранее КП «Дорога» попало под санкции Антимонопольного комитета Украины из-за тендерной деятельности.