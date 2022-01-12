Депутат Николаевского городского совета от партии ОПЗЖ Максим Невенчанный уверен, что «Николаевгаз» саботирует переход абонентов на индивидуальное отопление из-за того, что «боится потерять клиентов».

Об этом речь шла вчера, 11 января, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева.

— Люди, перешедшие на индивидуальное отопление, могут заключить договор с другим поставщиком. Многие поставщики газа готовы для людей сделать переход на индивидуальное отопление, это проект и техническое оборудование, чтобы получить этих клиентов. Мы открываем возможность для конкуренции, а также, чтобы снизить расходы человеку на отопление. «Николаевгаз» не заинтересован в том, чтобы поменялась система, — указал Максим Невенчанный.

Позднее на своей странице в Facebook депутат уточнил, что «Николаевгаз» заинтересован в том, чтобы сохранить облтеплоэнерго, долги которому ежегодно в крупных размерах выплачивает из бюджета горсовет.

— При переходе на индивидуальное отопление открывается конкуренция среди поставщиков газа. Другие компании-поставщики готовы сделать для людей проекты по переходу, предоставить техническое оборудование, чтобы получить клиента. Таким образом начнёт падать и стоимость отопления! И это выгодно для людей! Но, компании «Николаевгаз» не выгодно менять систему. Они заинтересованы в том, чтобы сохранить «облтеплоэнерго», долги которому ежегодно в крупных размерах выплачивает из бюджета горсовет. Таким образом, у поставщика газа сохраняется прибыль, но у каждого человека беднеет карман, — написал Максим Невенчанный.

Напомним, жильцы многоквартирных двухэтажных домов в центре Николаева просят городские власти разобраться в начислении больших сумм за отопление.

Напомним, в декабре николаевцам начали приходить платежки за отопление. Люди пожаловались, что в домах без счетчиков суммы за тепло неподъемные и требуют пересчета.