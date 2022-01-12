У бывшего президента Петра Порошенко требуют назначить заседание Печерского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения на 17 января.

Такое заявление сделали его адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков.

Как ожидается, в этот день он вернется в Украину и сможет принять участие в судебном заседании по так называемому «угольному делу», в котором он проходит подозреваемым.

— Требуем от судьи назначить судебное заседание на 17 января, чтобы обеспечить Порошенко по прибытию в Украину участие в заседании. Никаких оснований для принудительной доставки в суд или задержания не существует. Он готов добровольно прибыть в суд, — отметил Игорь Головань.

Как уточнил адвокат Илья Новиков, Петр Порошенко вернется в следующий понедельник в 09:00 на самолете, который приземлится в аэропорту Киева имени Сикорского.

— Он возвращается добровольно, он не в розыске, — добавил он.

Напомним, в декабре сообщалось, что суд разрешил задержать Петра Порошенко для участия в заседании по избранию меры пресечения. До этого он покинул Украину и ему не смогли лично вручить подозрение о государственной измене и содействии террористическим организациям в так называемом «угольном деле».

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины, лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко вернется в Украину в первой половине января. Об этом он сообщил в интервью журналистам.

Напомним, что и.о обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство о взятии под стражу пятого президента Украины Петра Порошенко с альтернативой выхода под залог в миллиард гривен.