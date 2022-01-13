Знакомые заместительницы госсекретаря США Уэнди Шерман, которая возглавила переговоры с Россией, убеждены, что она склонит Москву к уступкам. За стальной характер и меткий стиль переговоров коллеги дали ей прозвище «серебристой лисицы».

Об этом пишет BBC.

Издание отмечает, что дипломатка вынуждена проводить переговоры в стрессовых условиях, когда Кремль скопил на границах Украины стотысячную группировку и грозится начать наступление.

— Именно от иранцев она получила свое прозвище — «лиса» — за хитроумный стиль переговоров. Это прозвище подхватили и в Госдепе. Там даже надели на переговоры футболки с надписью «серебристая лиса». Коллеги госпожи Шерман говорят, что во время переговоров наблюдают за ней с увлечением, а иногда даже со страхом, — приводят биографию чиновницы в BBC.

Экс-посол США в Турции также уверен, что она хорошо проявит себя на переговорах, несмотря на тяжелый тон, который будет царить на дипломатических заседаниях.

— Уэнди Шерман понадобится весь дипломатический арсенал, чтобы достичь поставленной цели — предотвратить большую войну в Европе, — отмечает мнение аналитиков служба BBC.

Несмотря на то, что Москва поставила ультиматум перед переговорами, Уэнди Шерман не пошла ни на одну из уступок и отказалась давать гарантии, что Украину не примут в НАТО.

— Мы были жесткими, — выступила она перед журналистами после переговоров в Женеве.

Ранее сообщалось, после первого с 2019 года заседания Совета Россия-НАТО, глава российской дипломатии пояснил, что в Москве будут «контрсдерживать» расширение НАТО.

Напомним, дипломатическая встреча между представителями НАТО и РФ проходила вчера в Брюсселе.