Новый председатель ОБСЕ Збигнев Рау считает, что шанс на развязывание войны Россией достиг ранее невиданного уровня.

Об этом он заявил на политсовете ОБСЕ, передает JP.

Обращаясь к представителям 57 членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Збигнев Рау не назвал Россию, но перечислил ряд конфликтов, в которых предположительно участвовала Москва.

— Похоже, что риск войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет, — произнес Збигнев Рау в речи.

Он добавил, что в течение нескольких недель организация столкнется с перспективой крупной военной эскалации в Восточной Европе, подразумевая Украину.

— Мы должны сосредоточиться на мирном разрешении конфликта в Украине и вокруг нее, — призвал свеженазначенный председатель ОБСЕ, акцентировав внимание на «полном уважении суверенитета, территориальной целостности и единства Украины в пределах ее международно признанных границ».

Ряд западных изданий писали о том, что Россия нарастила на украинских границах больше 100 тысяч живой силы и крупные группы бронетехники.

Ранее сообщалось, после первого с 2019 года заседания Совета Россия-НАТО, глава российской дипломатии пояснил, что в Москве будут «контрсдерживать» расширение НАТО.

Напомним, дипломатическая встреча между представителями НАТО и РФ проходила вчера в Брюсселе.