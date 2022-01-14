Москва объявила в пятницу о непредвиденной проверке боеготовности своих войск на Дальнем Востоке и заявила, что они будут отрабатывать мобилизацию на удаленных базах. В США не исключают, что это отработка нападения на Украину.

Об этом пишет Digi24.

На видеоматериалах Минобороны, обнародованных РИА Новости, видны многочисленные бронемашины и другая военная техника, загруженные в поезда в Восточном военном округе.

— В ходе учений будет оценена готовность войск к выполнению необходимых задач после дальних перегруппировок по территории России, — заявили в Минобороны РФ.

Эксперты по открытым данным уже несколько недель видят в социальных сетях изображения тяжелой российской военной техники, перебрасываемой на поездах. Россия заявила, что свободна решать, куда перекидывать свои войска, и что внешних угроз якобы нет.

В свою очередь, военный аналитик и член Исследовательского института внешней политики США Роб Ли допускает, что эти маневры лишь прием для отвлечения внимания.

— Скорее всего, это прикрытие для переброски каких-то подразделений в Украину, — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, разведка США не считает, что Россия решилась на военные действия против Украины.