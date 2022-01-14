В сеть просочилась ресурсная база польской армии, некоторые данные являются чрезвычайно секретными.

Об этом пишет Onet.

Портал со ссылкой на информатора, специалиста по кибербезопасности, сообщает, что базу данных уже скачали пользователи из нескольких стран, в том числе из России и Китая.

Согласно источникам, на которые ссылается Onet, «данные о материальных ресурсах польской армии появились в сети в воскресенье, 9 января». Портал сообщил, что военные должны были узнать об этом днем позже. Утечку отследил военный Национальный центр безопасности киберпространства, который сообщил об этом военным службам.

Журналисты уточняют, что объем утечки достигает 1 757 390 файлов.

По данным Onet, в данных, попавших в свободных доступ, описывается подробное состояние всей польской армией, а также чего ей не хватает.

— Например, по переписи можно определить, какая техника не работает или чего не хватает польской армии, — пишет портал.

Как выяснили журналисты, «в настоящее время службы проверяют, как эти данные попали в Интернет». В информации, цитируемой Onet, выдвигается наиболее вероятная версия.

— Скорее всего, один из ИТ-специалистов Инспекции обеспечения вооруженных сил в Быдгоще — учреждения, ответственного за закупку для военных и хранение оборудования и запасных частей, — создал собственную программу, в которую скопировал данные из секретных боевых систем, — говорится в материале.

Если эта информация попадет в руки иностранных разведок польская армия окажется в уязвимом положении.

— Эти системы являются источником информации о технике, вооружении, конструкции, типах боеприпасов, запасных частях и т. д. Если кто-то имеет к ним доступ, то он знает все о состоянии наших вооруженных сил. Поэтому эти данные никогда не должны собираться в одном месте. Я в ужасе от того, что кто-то сгруппировал их таким образом, и тем более, что они попали в сеть, — рассказал Onet высокопоставленный офицер, попросив об анонимности.

По словам информаторов, на которых ссылается Onet, базы отражают состояние ресурсов армии за период с июня по сентябрь 2021 года.

— От них мы узнаем, в том числе, какие предметы быта покупают те или иные формирования. Речь идет о канцтоварах, стройматериалах, кухонном инвентаре, одежде, обуви, измельчителях, принтерах, зарядных устройствах и т. д. Армия также делает много закупок, связанных с продвижением отдельных подразделений, таких как вымпелы, картины или горжеты, — написано в публикации.

Авторы материала заявляют, что им стало неофициально известно, что в настоящее время военные службы проводят операцию, направленную на выявление источника и причины утечки.

— Сейчас выясняется, произошла ли утечка и действительно ли обнародованный файл был произведен польскими вооруженными силами, — прокомментировали в польском Минобороны.

Ранее сообщалось, польский солдат Эмиль Чечко оставил службу на границе и сбежал в Беларусь, где запросил политическое убежище. Польские спецслужбы предполагали, что он агент Лукашенко.