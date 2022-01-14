После неоднократных заявлений США и других стран Запада, что РФ не имеет права вето на суверенные решения Украины, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что у России нет права решающего голоса о том, какие союзнические отношения выстраиваются в Европе.

— Нет права вето, когда речь идет о вопросах политических союзов, и также она не может здесь нас шантажировать, — цитирует ее Reuters.

— Государственный суверенитет наших восточных соседей является неприкосновенным, — подчеркнула Кристина Ламбрехт, отметив, что наращивание РФ военной группировки у границ с Украиной идет «вразрез со всеми правилами мирного существования».

Она добавила, что для урегулирования ситуации «необходимо вести диалог на всех уровнях», использовать все доступные средства, причем ЕС нужно сохранять единство.

Напомним, ранее стало известно, что в России объявили внезапную проверку боевой готовности армии.

Во временно оккупированном Крыму российские военные начали учения с противокорабельными ракетными комплексами.