Печерский райсуд Киева назначил судебное заседание по делу опреступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий, фигурантом которого является бывший президент Петр Порошенко.

Об этом сообщает Госбюро расследований в пятницу, 14 января.

— 17 января 2022 в 11:00 будет рассмотрено ходатайство об избрании в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича, — говорится в сообщении.





Как известно, в этот день Петр Порошенко намерен прилететь в Украину из-за границы, где он находится с конца прошлого года.

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины, лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко вернется в Украину в первой половине января. Об этом он сообщил в интервью журналистам.

Напомним, что и.о обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство о взятии под стражу пятого президента Украины Петра Порошенко с альтернативой выхода под залог в миллиард гривен.



